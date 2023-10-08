Afganistan'da deprem: Ölü sayısı 2.053'e yükseldi

Afganistan'ın Herat ve diğer batı vilayetlerini sarsan depremlerde ölü sayısı 2.053'e yükseldi, 9.240 kişi de yaralandı. Depremler nedeniyle Herat'ta 12 köy yerle bir oldu.

Afganistan'ın Herat vilayetinde çöken evlerin ve depremden etkilenen halkın çeşitli görüntüleri

Afganistan'ın Herat ve diğer batı vilayetlerini sarsan depremlerde ölü sayısı 2.053'e yükseldi, 9.240 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililere göre, depremler nedeniyle Herat'ta 12 köy yerle bir oldu.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre Cumartesi günü Afganistan'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremin vurduğu bölgelere kurtarma ekipleri sevk edilirken, depremden etkilenen ailelere insani yardım sağlanması için hükümet yetkililerine yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışmaları talimatı verildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Herat'tan bildiriyor. (XHTV)