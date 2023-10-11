Afganistan'da deprem korkusuyla sakinler park ve sokaklarda sabahlıyor

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle sakinler park ve sokaklarda sabahlıyor. Depremlerin ardından çıkan söylentiler de panik yaratıyor.

SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Afganistan'da depremlerin etkilediği Herat vilayetinin sakinleri, deprem korkusuyla park ve sokaklarda sabahlıyor.

Afganistan'ın İran sınırında bulunan Herat vilayetinde 7 Ekim'de ard arda meydana gelen depremler yaklaşık 2 bin 500 kişinin ölümüne yol açtı. Vilayet bu sabah da 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Yeni ve büyük bir deprem söylentisi yayıldı

Cumartesi günü yaşanan depremlerin ağır hasara yol açması ve binlerce insanın yaşamını yitirmesi, Heratlılar arasında endişeye neden oldu.

Buna, bu sabah meydana gelen depremler ve daha büyüklerinin olacağı söylentileri eklenince yaşanan panik arttı.

Bu nedenle yüzlerce Herat sakini, evlerinde herhangi bir hasar bulunmamasına rağmen ailece Herat'ın parklarına ve sokaklarına sığındı.

Herat Merkez Parkı'nda da yüzlerce ailenin çadır kurarak sabahladığı görülüyor.

Kimileri ise ailece araç içerisinde geceyi geçiriyor.

Bir Herat sakini, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem korkusunun arttığını belirterek, şu an evine girmeye cesaret edemediğini kaydetti.

Hava soğuk, yakınları hastalandı

Beşir Ahmed Fakiryar şehir merkezindeki evinin hasar almadığını ancak yaşanan artçı depremlerin kendisini çok korkuttuğunu belirterek, cumartesi akşamından bu yana 4 kişilik ailesiyle parkta çadırda sabahladıklarını kaydetti.

Akrabalarından 15 ailenin de kendileri gibi parka sığındığını kaydeden Fakiryar, "Hava gerçekten çok soğuk. Aile mensuplarımızın çoğu hastalandı. Hastaneye götürdük. Soğuk aldılar." diye konuştu.

Fakiryar, yeni deprem söylentilerinin korkusunu artırdığını kaydederek, "Şehir merkezinde ciddi bir hasar yok ancak korku ve endişe yüksek. Bu nedenle halk parklara akın etti. Bir, iki haftaya kadar büyük bir deprem olacağı söyleniyor. O tarihe kadar burada kalmak zorundayız."

Geceyi arabada geçiriyorlar

Muhammed Veli Muhammed ise 7 kişilik ailesiyle geceyi dışarıda geçirdiklerini kaydetti.

Deprem korkusunun geçeceği ana kadar arabada yaşamaya devam edeceklerini dile getiren Muhammed Veli Muhammed, "Çadır çok pahalandı. Herat'ta her şey çok pahalandı. Ne yardım edecek biri var ne de yardım edecek iyi bir komşumuz var. İnsanlara yardım edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Araba içinde rahat edemediklerini aktaran Muhammedi, evlerine dönecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi..

Yaşlı çift parka sığındı

80 yaşındaki Hacı Abdulzahir de 8 kişilik ailesiyle evlerinin yakınlarındaki Merkez Parkına sığındı.

Yüksek bir binanın 3. katında yaşadıklarını kaydeden Abdulzahir, deprem korkusu nedeniyle 3 gecedir parkta sabahladıklarını ifade etti.

Gece soğuk olmasına rağmen parkta sabahlamak zorunda olduklarını belirten Abdulzahir, "8 kişiyiz. 3'ü kadın. Çadırda yatıyorlar. 5 erkek de dışarıda öylece uzanıp yatıyoruz." ifadelerini kullandı.