Afganistan'da deprem: BBC'ye konuşan doktorlar çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi

Afganistan'da dün meydana gelen ve 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları, sağanak yağış ve kısıtlı imkanlar nedeniyle sekteye uğradı. BBC'ye konuşan doktorlar, depremde çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Taliban yetkilileri ise uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Taliban sözcüsü, "Depremin vurduğu bölgeye ulaşamıyoruz, iletişim şebekeleri çok zayıf" dedi.

Katar ve İran, Afganistan'a uçakla yardım gönderdi. Çadırlar, gıda malzemeleri ve tıbbi yardım taşıyan kamyonlar da komşu ülke Pakistan'dan yola çıktı.

Afganistan'ın güneydoğusundaki Paktika vilayetini vuran depremde enkaz altında halen kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.

Depremden kurtulanlar merkez üssüne yakın noktada olan köylerinin tamamen yerle bir olduğunu, yolların kapandığını, cep telefonu baz istasyonlarının hasar gördüğünü söylüyor ve ölü sayısının artmasından korkuyor.

Yetkililer depremde yaklaşık 1500 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Merkez üssü Khost kentinden 44 kilometre uzakta olan deprem, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi.

Afganistan'da son 20 yılda meydana gelen en ölümcül deprem, geçen yıl iktidarı ele geçiren Taliban'ın şu ana kadar yüzleştiği "en büyük kriz" olarak nitelendiriliyor.

Taliban'ın üst düzey yetkililerinden Abdül Kahar Balkhi, insani ve ekonomik bir krizin içinde olduklarını ve hükümetin ihtiyaç halindeki insanlara yardım edebilecek maddi imkânlardan yoksun olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, depremzedelere yardım etmek amacıyla harekete geçtiklerini, örgüte bağlı sağlık ekiplerinin, tıbbi malzeme, gıda ve çadırların deprem bölgesine gönderilmeye başlandığını belirtti.

Ancak Paktika eyaletinin enformasyon sorumlusu Muhammed Amin Huzeyfa, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, sağanak yağışın yol açtığı seller nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin depremin vurduğu noktaya ulaşmakta çok zorlandıklarını ifade etti.

Paktika'nın en büyük kenti Sharan'da halk depremde yaralananlara kan vermek için hastaneler önünde kuyruklar oluşturdu.

Depremde en ağır kaybı Gayan ve Barmal bölgelerinin verdiği, Gayan'da bir köyün tamamen haritadan silindiği belirtiliyor.

'Tavan üzerime çöktü, sıkışıp kaldım'

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı "Bir sarsıntı oldu ve yatağım sallanmaya başladı. Tavan üzerime çöktü, sıkışıp kaldım ama bulunduğum yerden hâlâ gökyüzünü görebiliyordum. Omzum yerinden çıktı ve başımdan yaralandım ama enkazın altından çıkmayı başardım. Deprem sırasında benimle aynı odada olan ailemden 8-9 kişinin öldüğünden eminim," diye konuştu.

Paktika'da depremzedelerin tedavisine yardımcı olan bir doktor da ölenler arasında sağlık çalışanlarının da olduğunu belirtti ve "Depremden önce bile yeterli sayıda insan gücümüz ya da imkânımız yoktu, şimdi deprem elimizde olanı da yok etti" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şebekelerin zarar görmüş olması nedeniyle birçok kişi ailelerinden haber alamıyor. Kardeşim ve bütün ailesinin öldüğünü saatler sonra öğrendim."

Afganistan'da son 10 yıl içerisinde meydana gelen depremlerde 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede her yıl ortalama 560 kişi depremde yaşamını yitiriyor.

Son olarak Ocak ayında ülkenin batısında meydana gelen depremde 20'den fazla kişi ölmüş, yüzlerce ev hasar görmüştü.

Afganistan sağlık sistemi deprem öncesinde de çökme noktasındaydı. Ülkenin doğal afetlerle ilgilenebilecek arama-kurtarma ekipleri, uçak ve helikopterleri de sınırlı sayıda.

Ülkede tıbbi malzeme ve gıda sıkıntısı da yaşanıyor.