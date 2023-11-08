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Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Olayı henüz üstlenen olmadı.