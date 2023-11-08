Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Olayı henüz üstlenen olmadı.
- Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Afganistan'da dün akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Başkent Kabil'in batısındaki Dashte Barchi'de bulunan Muhammad Ali Jinnah Hastanesi'nin önünde park halindeki bir minibüse düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 20 kişi tedavi altına alındı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri olay yerini kordon altına alarak inceleme başlattı.
Olayı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya