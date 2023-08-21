Afganistan'da BM Yardım Görevlilerinin Ölümü

Afganistan'da son 2 yılda BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) bünyesinde çalışan 38 yardım görevlisi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu çocuk felci aşısı yapmak ve mayın temizlemekle görevliydi.

KABİL, 21 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'da son 2 yılda Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) bünyesinde çalışan toplam 38 yardım görevlisi hayatını kaybetti.

BM Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve Geçici İnsani Yardım Koordinatörü Daniel Peter Endres, TOLOnews TV kanalına yaptığı açıklamada, ölenlerin çoğunun çocuk felci aşısı yapmakla ve mayın temizlemekle görevli olduğunu söyledi.

TV kanalı, BM çalışanlarının 2022 yılında Afganistan'ın 401 bölgesinde 26 milyondan fazla insana insani yardım sağladığını da kaydetti.

Afganistan, onlarca yıldır süren savaş nedeniyle dünya genelinde en çok mayın döşenmiş ülkelerden biri konumunda ve yardım çalışanları, tehlikeli bölgelerde görev yaparken hayatlarını riske atıyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), yakın zamanda yayınladığı bir raporda, 15 Ağustos 2021 ile 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında savaştan zarar gören ülkede 1.095 sivilin öldüğünü ve 2.679 sivilin yaralandığını belgeledi. Kayıpların 639'u patlamamış mühimmat veya kara mayınlarından kaynaklandı.