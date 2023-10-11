Afganistan'da Herat kentinin 28 kilometre kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sağlık yetkilileri yüzlerce yaralının hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Yardım kuruluşları bölgede acil ihtiyaçların olduğunu bildirdi.

Afganistan'da bir deprem daha: Yüzlerce yaralı var

Afganistan'da iki büyük depremin üzerinden daha birkaç gün geçmişken güçlü bir deprem daha yaşandı.

Merkez üssü Herat kentinin 28 kilometre kuzeyi olan 6,3 büyüklüğündeki deprem sabaha karşı yerel saatle 05.10'da meydana geldi.

Sağlık yetkilileri 100'den fazla yaralının hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Henüz son depremin yol açtığı hasar ve can kaybı açıklık kazanmazken ve bölgeden kısıtlı haber geliyor.

Cumartesi günkü büyük depremden sonra evleri yıkılanların çoğu, depreme açık havada uyurken yakalandı.

Yardım kuruluşları ellerindeki malzemenin yeterli olmadığını, bölgede battaniye, yiyecek ve diğer ihtiyaç maddelerine acilen ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Hala yıkılmayan bazı binaların bulunduğu Herat kent merkezinden bir depremzede, "İlk depremlerden bu yana uyuyamadığım için derin bir uykuya dalmıştım. Aniden sarsıntıyla uyanıp kendimi yalınayak dışarıya attım. Ölüme hiç bu kadar yakın hissetmemiştim" dedi.

Herat'ta geçen haftaki ilk depremden bu yana çok sayıda insan sokakta ya da çadırlarda yatıyor.

Cumartesi sabahı Herat'ın 40 kilometre uzağındaki kırsal bir bölge olan Zindacan'ı vuran deprem ve güçlü artçılar köylerin yerle bir olmasına ve 2 bini aşkın insanın yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.

Afganistan'da bilhassa da Avrasya ile Hindistan tektonik levhalarının kesişim hattı olan Hindikuş sıradağlarının bulunduğu bölgede sık sık deprem yaşanıyor.