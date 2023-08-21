Afganistan'da Adalet Bakanlığı binası yakınında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Adalet Bakanlığı binası yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Patlamaya çekçek olarak bilinen bir araca yerleştirilen mayın neden oldu. Saldırıyı üstlenen henüz yok.

Afganistan'da Adalet Bakanlığı binası yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Adalet Bakanlığı binası yakınında patlama meydana geldi. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, patlamaya çekçek olarak bilinen bir araca yerleştirilen mayının neden olduğunu ifade ederek, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını aktardı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. - KABİL