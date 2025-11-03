Haberler

Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: En Az 20 Ölü, 320 Yaralı

Güncelleme:
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif yakınlarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. İlk belirlemelere göre, en az 20 kişi hayatını kaybetti, 320 kişi yaralandı. Depremin bölgedeki Mavi Cami'ye de zarar verdiği bildirildi.

(ANKARA) - Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, en az 20 kişi hayatını kaybetti, 320 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kenti yakınlarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Taliban Kamu Sağlığı Bakanlığı yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının başladığını, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 20 olduğunu, ayrıca 320 kişinin yaralandığını açıkladı.

Belh vilayetinin sözcüsü Hacı Zeyd, yerel basına yaptığı açıklamada, depremin Mezar-ı Şerif'teki Mavi Cami'ye de zarar verdiğini söyledi. Zeyd, kutsal türbenin bir kısmının yıkıldığını ifade etti.

"Ciddi can kaybı muhtemel, felaket potansiyel olarak geniş bir alana yayıldı"

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre, deprem Mezar-ı Şerif yakınlarında, 28 km derinlikte meydana geldi. USGS, "Deprem hakkında turuncu alarm verildiğini" söyleyerek, "ciddi can kaybının muhtemel olduğunu ve felaketin potansiyel olarak geniş bir alana yayıldığını" belirtti. Uyarıda, bu alarm seviyesindeki geçmiş olayların "bölgesel veya ulusal düzeyde müdahale gerektirdiği" ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı: "20 kişilik ölü sayısı, yalnızca ön belirleme"

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu ise "Can kaybı ve hasara ilişkin raporların ilerleyen günlerde paylaşılacağını" duyurdu.

Yerel basındaki haberlerde, yaklaşık 523 bin nüfuslu Mezar-ı Şerif'te halkın büyük kısmının, "Evlerinin çökebileceği korkusuyla geceyi sokaklarda geçirdiği" ifade edildi.

Bu yıl 31 Ağustos'ta ülkenin doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem, Afganistan'da yakın tarihin en ölümcül sarsıntısı olmuş ve iki binden fazla kişiyi öldürmüştü. 2023'te İran sınırı yakınındaki batıdaki Herat'ta ve 2022'de doğudaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen büyük depremler yüzlerce insanı öldürmüş ve binlerce evi yıkmıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya
