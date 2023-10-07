Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem: 120 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. Herat eyaletinde birçok bina hasar gördü ve enkaz altında kalanlar var.

Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 120 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan bugün 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Eyalet Afet Yönetimi Şefi Mosa Ashari yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Herat eyaletine yaklaşık 40 km uzaklıkta yerel saatle 11.00'de meydana gelen depremde 120 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaklaşık 1.9 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilen eyalette en az 3 güçlü artçının yaşandığı belirtilirken, birçok binanın hasar gördüğü ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

Öte yandan Ashari, doğrulanmamış raporlarda can kaybının 300'den fazla olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Paktika eyaletinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi evsiz kalmıştı. - KABİL