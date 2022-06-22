Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem: yüzlerce ölü var - Haberler

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Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem: yüzlerce ölü var

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Afganistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem: yüzlerce ölü var

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Paktika ili ve çevresinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Paktika ili ve çevresinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Devlet Haber Ajansı Bakhtar, yaklaşık 280 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan'da yönetimde bulunan Taliban'dan yapılan açıklamada bölgede yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Yönetim Sözcüsü Bilal Karimi "Ne yazık ki dün gece Paktika ilinin dört ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi, yüzlerce hemşehrimiz öldü, yaralandı ve onlarca ev yıkıldı. Daha fazla felaketi önlemek için tüm yardım kuruluşlarını bölgeye derhal ekip göndermeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Devlet Ajansı Bakhtar, yaklaşık 280 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek 600'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.


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Demirören Haber Ajansı / Dünya

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