Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Afganistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, 15 Temmuz şehitleri anısına 252 çam fidanı dikti. TİKA Herat Ofisi'nde düzenlenen anma programına Türkiye'nin Herat Başkonsolosluğu personeli, Türkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk Herat Okulları çalışanları ve öğrencileri katıldı. Programda, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili video gösterimi yapıldı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ayrıca, Herat vilayetinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na 252 çam fidanı dikildi.

Afganistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, 15 Temmuz şehitleri anısına 252 çam fidanı dikti.

TİKA Herat Ofisi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Herat Başkonsolosluğu personeli ile Türkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk Herat Okulları çalışanları ve öğrencileri katıldı.

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan ve TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, düzenlenen programda yaptıkları konuşmalarda, 15 Temmuz şehitlerini yad etti.

Programda, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili video gösterimi yapılırken, Türkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk Herat Okulları öğrencileri de birçok dilde şehitleri andı, Heratlı tiyatrocular ise "Milli Birlik" konulu oyun sahneledi.

Şehitlerin ruhu için okunan Kur'an-ı Kerim ve hatim duasından sonra davetliler, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Türkiye mezunlarınca Farsçaya çevrilip hazırlanan ve TİKA Herat Ofisi tarafından basılan "15 Temmuz Milletin Zaferi (Darbecilere Karşı Dirilişin Destanı)" adlı kitap katılımcılara dağıtıldı.

Programın ardından Herat vilayetinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na, darbe girişimine direnirken şehit olanlar için 252 çam fidanı dikildi.