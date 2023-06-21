Afganistan'da 15,5 Milyon Kişi Akut Gıda Güvensizliği İle Karşı Karşıya

OCHA Afganistan, ülkede 2,7 milyonu 'acil durum' seviyesinde olmak üzere yaklaşık 15,5 milyon kişinin akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Afganistan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkedeki yüksek açlık ve yetersiz beslenme seviyesinin ciddiyetini koruduğu ifade edilerek, "2,7 milyonu 'acil durum' seviyesinde olmak üzere yaklaşık 15,5 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Yaklaşık 3,2 milyon çocuk ve 840 bin hamile ve emziren anne, şiddetli/orta derecede akut yetersiz beslenmeden muzdarip" denildi.