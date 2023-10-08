Afganistan Büyükelçiliklerinde Konsolosluk Hizmetleri Askıya Alındı

Afganistan'ın geçici Taliban hükümeti, Viyana ve Londra büyükelçiliklerindeki konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu. Büyükelçiliklerdeki çalışmaların şeffaf ve koordineli olmadığı gerekçesiyle pasaport ve vize işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulacak.

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü" Abdul Kahar Balkhi, Avusturya'nın başkenti Viyana ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki büyükelçiliklerde konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Balkhi, X sosyal medya platformundan, Afganistan'ın Viyana ve Londra büyükelçiliklerine ilişkin açıklama yaptı.

Viyana ve Londra büyükelçiliklerindeki çalışmaların şeffaf ve koordineli bir şekilde yapılmadığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle söz konusu bu büyükelçiliklerdeki pasaport ve vize işlemleri gibi konsolosluk hizmetlerinin 8 Ekim'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.