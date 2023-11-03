Afganistan Başbakanı, Pakistan'ın Afgan göçmenlere ek süre tanımasını istedi

Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Pakistan'da yaşayan düzensiz Afgan göçmenleri sınır dışı etmeye başlayan İslamabad yönetiminin Afganlara ek süre tanımasını istedi.

Molla Ahund, basınla paylaştığı videolu mesajında, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakistan hükümetinden Afganları incitmemesini talep eden Ahund, düzensiz Afgan göçmenlerin Pakistan'dan ayrılmaları için yeterli ek süre tanınmasını istedi.

Ahund, Pakistan'a sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaparak, ülkede yaşayan Afganlara kötü muamelede bulunulmamasını istedi.

Afganistan geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakup ise basınla paylaştığı ses kaydında, Afganları sınır dışı etme kararının Afganistan ve Pakistan ilişkilerine zarar verdiğini kaydederek, Pakistan'ın göçmen politikasının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun baskı yapmasını talep etti.

Pakistan'ın verdiği süre sona ermişti

Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında, ülkede kayıt dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti.

Söz konusu kararın ardından Pakistan-Afganistan arasındaki sınır kapılarında Afgan yoğunluğu oluşmuştu.

İslamabad yönetimi, 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenleri tespit edilerek sınır dışı etmeye başlamıştı.

Taliban yönetimi, Afganistan'a geri gönderilen düzensiz göçmenlere maddi yardım toplanması amacıyla açtığı banka hesaplarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ekim-1 Kasım'da 140 bin 322 düzensiz göçmenin ülkeden gönüllü ayrıldığı aktarılmıştı.

Pakistan'da çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

Pakistan basınında çıkan haberlere göre, 1 Kasım sonrası 7 bin 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.