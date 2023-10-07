Afgan Polisi 17 Çocuğu Kurtardı, 3 Kişiyi Tutukladı

Afganistan'ın doğusundaki Pencşir vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda, çocuk kaçaklığı yapan 3 kişi tutuklandı ve 17 çocuk kurtarıldı. Kaçakçıların çocukları yurtdışına çıkarmayı planladığı belirtildi.

BAZARAK, 7 Ekim (Xinhua) -- Afgan polisi, ülkenin doğusundaki Pencşir vilayetinde çocuk kaçaklığı yapan 3 kişiyi tutukladı ve 17 çocuğu kurtardı.

Vilayet polis yetkilileri Cuma günü yaptığı açıklamada Perşembe günü öğleden sonra bir kaçakçılık şebekesine karşı operasyon düzenlendiğini söyledi. Operasyonda, kaçırılan çocukların kurtarıldığı ve 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada 3 kaçakçının, 17 çocuğu kuzeydeki vilayetlerden Pencşir'e yasadışı yollarla getirmeye çalıştığı ve çocukları yurtdışına çıkarmayı planladıkları ifade edildi.

Afganistan'daki geçici hükümet, savaşın harap ettiği ülkede hukuk ve düzeni yeniden tesis etme çabaları kapsamında suçlularla ve yasadışı silah taşıyanlarla mücadele sözü vermişti.