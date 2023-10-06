Afgan Mültecilerin Geri Dönüşü Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın başından 1 Eylül'e kadar toplam 10.971 Afgan mülteci Afganistan'a geri döndü. Mültecilerin çoğunluğu Pakistan'dan dönüş yaparken, bir kısmı da İran ve diğer ülkelerden geri döndü.

KABİL, 6 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Perşembe günü yayımlanan bir rapora göre bu yılın başından 1 Eylül'e kadar toplam 10.971 Afgan mülteci Afganistan'a geri döndü.

UNHCR, mültecilerin yüzde 96'sının Pakistan'dan, yüzde 3'ünün İran'dan ve yüzde 1'inin de diğer ülkelerden dönüş yaptığını belirtti.

Raporda ayrıca 2023 yılında ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 5.150 kişinin Afganistan'daki asıl yerlerine geri döndüğü kaydedildi.

Örgüte göre 31 Aralık 2022 itibarıyla Afganistan'daki çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş tahmini 3,25 milyon kişi ve Afganistan'dan komşu ülkelere geçen 5,2 milyon mülteci ve sığınmacı bulunuyordu.