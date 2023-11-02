Afgan Mülteciler İçin Barınma Yerleri İnşa Edilecek

KABİL, 2 Kasım (Xinhua) -- Afgan geçici hükümeti, ülkeye dönen Afgan sayısındaki artış nedeniyle komşu Pakistan'dan dönen mülteciler için barınma yerleri inşa edileceğini duyurdu.

Devlete ait Bakhtar haber ajansının haberine göre, Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halil Rahman Hakkani kısa süre önce Pakistan sınırındaki Torkham sınır kapısına yaptığı ziyaret sırasında, barınma yerlerinin inşa edilmesi talimatını verdi.

Haberde, son birkaç gün içinde Pakistan'dan 150.000'den fazla Afgan mültecinin Torkham sınır kapısından geçerek ülkeye dönüş yaptığı belirtildi.

Geçen ay çoğunluğu Torkham sınır kasabasından, bir kısmı da Spin Boldam ve diğer geçiş noktalarından olmak üzere 200.000'i aşkın Afgan mültecinin anavatanlarına döndüğü bildirildi.

Afgan geçici hükümeti baş sözcüsü Zabihullah Mücahid, eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformu üzerinden yayımladığı bir mesajda, Torkham'daki yetkililerin ülkeye geri dönenler için Perşembe günü 10.000 kişilik öğle yemeği ve 30.000 kişilik akşam yemeği hazırladığını söyledi.

Pakistan'ın ülkede onlarca yıl kalan 1,7 milyon kayıtsız Afgan mülteciyi anavatanlarına geri göndermeye karar verdiği konuşulurken, Afgan yönetimi ise İslamabad'ı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırdı.