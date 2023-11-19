AFAD ve Meteoroloji'den Erzurum için yağış ve fırtına uyarısı

AFAD ve Meteoroloji, Erzurum ve çevresinde yaşanacak olan yağış, şiddetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Afad ve Meteoroloji içlerinde Erzurum'unda olduğu iller için yağış, şiddetli rüzgar ve fırtına için uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum'un da içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralık yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli Erzincan ve çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde gerçekleşecek olan rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteorolojiden "tedbir olun" çağrısı

Kuvvetli yağış uyarısı veren meteoroloji, bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt illerinde, öğle saatlerinden sonra Erzurum çevresinde kuvvetli (21-75 kg/m2), Erzincan çevresinde yer yer şiddetli (76- 100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğini belirterek şöyle denildi, "Yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Erzurum için turuncu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı yayımladı. Afad'dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı. - ERZURUM