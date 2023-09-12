AFAD, Libya'ya yardım için kargo uçakları gönderiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, Libya'ya yardım için 3 kargo uçağının planlandığını ve 168 arama-kurtarma ekibinin hazır olduğunu açıkladı.

Afad Başkanı Memiş: " Libya'ya gönderilmek üzerek 3 kargo uçağını, 4'er saat arayla planladık"

"168 arama-kurtarma ekibimiz, 2 adet orta tonajlı arama kurtarma aracı, 2 adet kurtarma botumuz hazır durumda"

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, " Libya'ya gönderilmek üzere 3 kargo uçağını, 4'er saat arayla planladık. 168 arama kurtarma ekibimiz, 2 adet orta tonajlı arama-kurtarma aracı, 2 adet kurtarma botumuz hazır durumda" dedi.

Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskınları ve Libya Hükümeti'nin uluslararası yardım çağrısı nedeniyle Türkiye, Libya'ya yardım uçağı gönderecek. Yardım uçakları Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan Libya'ya gitmek üzere hareket edecek. AFAD Başkanı Okay Memiş, AFAD Genel Merkezi'nde konuya ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığının ve İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla beraber hemen operasyona başladıklarını belirten Memiş, "Libya'da Daniel Kasırgası neticesinde sel ve su baskınları yaşandı. Bu çerçevede Libya'ya; 3 kargo uçağını, 4'er saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek. Şu anda havalimanında, bütün ekiplerimizle beraber. İlk uçağımızda yaklaşık 168 arama kurtarma ekibimizle beraber, 2 adet orta tonajlı arama kurtarma aracı, arama kurtarma personelimiz ve 2 adet kurtarma botumuzla beraber hazır durumda. Bunlar ilk etapta yapacağımız yardımlar. Hemen devamında 2 uçakla beraber, yeteri miktarda; çadır, battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi, hijyen kolisi, jeneratör ve diğer ekipmanlarla beraber hareket edecekler. 3'üncü uçakta da yine yeterli sayıda personelimiz Libya'da olacak" şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı Türkiye'nin bu konuda epeyce tecrübeli ve deneyimli olduğunu ifade eden Memiş, "Devlet olarak, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bu tür büyük afetlerde de 7/24 esasına göre hazır durumdayız. Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı kargo uçaklarımız bu operasyonda bize yardımcı oluyorlar. Sağlık Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kızılay ve diğer STK'larımızla beraber bu operasyonu beraber yürüteceğiz. Ekiplerimiz birazdan yola çıkacak ve Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Libya halkına uzatacağız. Libya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"ABD'li bilim adamı mahsur kaldığı mağaradan kurtarıldı"

Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki bir mağarada mahsur kalan ABD'li bilim adamı Marck Dickey'ın yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldığının bilgisini veren Memiş, "Mersin'in Anamur ilçesinde, yüksek rakımlı mağarada ABD vatandaşı bir bilim adamı vardı. Mağaranın 300 metre derinliğinde rahatsızlanarak, mahsur kalmıştı. AFAD'ın organizasyonunda çok önemli bir operasyon düzenlendi. Bu kişi de az önce yüzeye çıkarıldı. Durumu gayet iyi. Helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bu bilim adamına da acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.