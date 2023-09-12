AFAD, Libya'ya sel felaketi yardımı gönderecek

AFAD, Libya'da yaşanan sel felaketi sonucu meydana gelen su baskınlarına yardım gönderme kararı aldı. Libya Hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine AFAD, 150 arama kurtarma personeli, çadır ve malzemeler ile kurtarma araçları gönderecek.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yaşanan sel felaketi nedeniyle Libya'ya yardım gönderecek.

11 Eylül'de Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmesi ve Libya Hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine Afad, Libya'ya yardım göndereceğini açıkladı.

Libya Hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine AFAD tarafından Libya'ya; 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtildi.