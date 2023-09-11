AFAD, Libya'ya sel felaketi nedeniyle yardım gönderecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'da yaşanan sel felaketi sonrası yardım gönderme kararı aldı. Libya hükümetinin uluslararası yardım çağrısı üzerine, AFAD tarafından 150 arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzemeler, kurtarma araçları ve ihtiyaç malzemeleri gönderilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan sel felaketi nedeniyle Libya'ya yardım gönderecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmesi ve Libya hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine yardım gönderilecek. Libya'ya 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtildi. - ANKARA