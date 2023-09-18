AFAD, Libya için barınma çadırları ve sahra hastanesi kurdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinden etkilenen Libya için, barınma çadırları ve sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinden etkilenen Libya için, barınma çadırları ve sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afetin ilk anından itibaren, dost ve kardeş Libya halkının yanındayız. Libya'da, 11 Eylül'de etkili olan Danyel kasırgası ve şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarından sonra hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede görev yapan ekiplerimiz tarafından, afetten etkilenen Libyalı kardeşlerimiz için barınma çadırları ve sahra hastanesi kuruldu. İnsanımız için ülkemizde, İnsanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verildi.