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AFAD: Gazze'de AFAD'a ait lojistik depo bulunmamaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'de kuruma ait herhangi bir lojistik deposunun bulunmadığını bildirdi. AFAD sosyal medyadaki, 'İsrail saldırılarında AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.