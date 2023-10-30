AFAD: Gazze'de AFAD'a ait lojistik depo bulunmamaktadır
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'de kuruma ait herhangi bir lojistik deposunun bulunmadığını bildirdi. AFAD sosyal medyadaki, 'İsrail saldırılarında AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Gazze'de kuruma ait herhangi bir lojistik deposunun bulunmadığını bildirdi.
Afad sosyal medyadaki, "İsrail saldırılarında AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır." denildi.
Kaynak: AA / Dünya