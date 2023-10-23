AFAD, Filistin'e Yardım Çalışmalarını Değerlendirdi

AFAD Başkanlığı, Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarıyla ilgili değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda, öncelikli ihtiyaç listeleri hazırlanması, koordinasyon sağlanması ve yardımların bölgeye ulaştırılması gibi konular ele alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığında, Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarıyla ilgili değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, öncelikli ihtiyaç listelerinin hazırlanması, yardım kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması, yardımların en kısa sürede bölgeye ulaştırılması ve bölgede lojistik alanların kurulması konuları başta olmak üzere süreçle ilgili konular ele alındı.

AFAD paylaşımında, "Aziz milletimizden aldığımız güç ve destekle, tüm ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadesi kullanıldı.