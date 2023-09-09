AFAD, Fas'a yardım için hazır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'ın uluslararası yardım çağrısı yapması halinde 265 personel ve bin çadır göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Fas'ın uluslararası yardım çağrısı yapması halinde 265 personel ve bin çadır göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Afad tarafından, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında, Türkiye saati ile 01.17'de 6.9 büyüklüğünde gerçekleşen depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lerden toplam 265 personelin harekete hazır olduğu belirtilerek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiği aktarıldı. - ANKARA