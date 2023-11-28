Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindekilerin kurtarılması çalışması ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 6 kişinin kurtarıldığı, 7 mürettebatın kurtarılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Afad'dan karaya oturan gemidekileri kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindekilerin kurtarılması çalışması ile ilgili Afad'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 6 kişinin kurtarıldığı, 7 mürettebatın kurtarılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 10.00 sularında, Karadeniz'de yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle, bölgedeki bir kuru yük gemisi Artvin-Hopa kıyılarında karaya oturmuştur. Gemideki toplam 13 mürettebattan; 6 mürettebat kurtarılmış, 7 mürettebatın kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarda AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri görev almaktadır" denildi.