AFAD Başkanı Okay Memiş: Türkiye, Afganistan'a yardım gönderen ilk ülke oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'nin yardımlarıyla ilgili, "Bu sabah ilk uçak kalktı. Yarın da inşallah ikinci uçak kalkacak. Oraya inen ilk uluslararası yardım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönlendirdiği ve gönderdiği yardım oldu." dedi.

Afad Başkanı Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da tarihte görülmemiş bir sel afetinin yaşandığını hatırlattı.

Derne kentinde iki barajın da yıkılması sonucu, selin şehirdeki 5-6 katlı apartmanların boyuna ulaştığını ifade eden Memiş, "Biz, Libya'ya da ilk giren ekiptik." diye konuştu.

Afad koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla Libya'ya 657 personel, 82 araç ve 6 acil müdahale aracı gönderildiğini aktaran Memiş, ekiplerin önemli kısmının halen bölgede insani yardımına devam ettiğini kaydetti.

Memiş, Türkiye'nin afetlerdeki tecrübesinin çok yüksek olduğunu belirterek, "6 Şubat depreminden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, AFAD olarak, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber Türkiye, müthiş bir kenetlenme içerisine girdi. Türkiye, arama-kurtarma, afete müdahale, afet sonrası iyileştirme konularında hakikaten çok deneyimli. Dünyadaki ilk 5 afet yöneten ülkeden birisiyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

"Oraya inen ilk uluslararası yardım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gönderdiği yardım oldu"

Cumartesi günü Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen 6,3 ve 5,5 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye'nin yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Memiş, şunları paylaştı:

"AFAD'ın koordinesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Sayın İçişleri Bakanımızın takibiyle Milli Savunma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımızla beraber operasyonumuzu yaptık. Bu sabah ilk uçak kalktı. Yarın da inşallah ikinci uçak kalkacak. Oraya inen ilk uluslararası yardım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönlendirdiği ve gönderdiği yardım oldu. A400 uçağında, AFAD'daki tecrübeli bir daire başkanını, 20 personelle beraber bir kurtarma aracını, 200 çadırı, 500 battaniyeyi, Sağlık Bakanlığının bize vermiş olduğu tıbbi malzemeleri, şu anda Herat şehrine ulaştırdık. Oradaki Sayın Büyükelçiyle birlikte, onlardan aldığımız bilgiyle hareket ediyoruz."

Memiş, Türkiye'nin organizasyon kabiliyetinin artık çok yükseldiğini vurgulayarak, "Hem 81 vilayette hem de dünyanın herhangi bir yerinde, nerede afet varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün imkanlarıyla orada oluyor ve oradaki yaraları sarmaya başlıyoruz." sözlerini sarf etti.

AFAD Başkanı Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra olduğu gibi, Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen afetlere de aynı şekilde müdahalede bulunduğuna ve iyileştirme faaliyetlerine devam ettiğine dikkati çekti.