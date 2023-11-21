AFAD Başkanı Memiş: Geminin konumunu tespit ettik

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "Arkadaşlarımız geminin yaşam alanlarına girmeyi başardılar"

"Kayıp gemicilerimizin aileleri ile bir araya geldik, onları bilgilendirdik"

"Şu anda Zonguldak genelinde kapalı yol yoktur"

ZONGULDAK - AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle batan Kafkametler isimli geminin denizin 25 metre altında bulunduğunu ve dalgıç ekiplerin arama tarama çalışmalarına başladıklarını ifade ederken, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise, ekiplerin geminin yaşam alanlarına girdiğini söyledi.

Mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler isimli geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Okay Memiş ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalarla ilgili son bilgileri vermek üzere kamera karşısına geçti.

AFAD Başkanı Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Malumlarınız olduğu üzere hafta sonu pazar günü saat 10.30 sıralarında irtibat kesilen Kafkametler adlı yük gemisi limanın hemen giriş uçlarında batmıştı. O günden bu saate kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde geminin konumunu tespit ettik. Tam da bizim uzman arkadaşlarımızın tahmin etmiş olduğu bölgede geminin battığını biliyoruz ve orada dalgıçlarımız şu anda arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunmaktalar." dedi.

İki gündür bölgede çok yoğun bir yağış ve çok aşırı bir fırtına olduğunu da hatıralatan Memiş, "Hatta fırtınanın üstünde kasırga dediğimiz ve ülkemizde görmeye alışkın olmadığımız Tornado denilen aşırı bir rüzgar olarak tanımlayacağımız bir doğa olayıyla karşı karşıya kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Memiş, "Son olarak tekrardan ifade etmem gerekir ki geminin konumunu bizim de tahmin etmiş olduğumuz limanın uç tarafında batmış halde tespit ettik. Bildiğiniz üzere 12 mürettebatı vardı. Mürettebatlardan bir mürettebatımızın maalesef cansız bedenine dün itibariyle ulaşmıştık. 11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmalarına da devam ediyoruz. 159 kişilik arama arama ve kurtarma ekibimiz var. AFAD, Sahil Güvenliğimiz, kıyı emniyetimiz, jandarmasak, emniyet dalgıç ve gönüllü dalgıçlarımızla birlikte 4 tane de su altı robotu kullanıyoruz bu faaliyet sırasında. Şuanda hava muhalefeti yok ancak deniz çalkantılı olduğu için dipte görüş seviyesi 25 santime kadar düşüyor. Dronelarımızı da uçuruyoruz. İnşallah geriye kalan 11mürettebatımızla ilgili olarak da ilerleyen süreçte bilgi vereceğiz" diye konuştu.

"Yanaşmaya çalışmış"

Geminin bulunduğu yerin derinliğinin 25 metre olduğunu aktaran Memiş, "Yanaşmaya çalışmış ama tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarını 9-10 metre boyundaki dalgalar paramparça etmiş. O bölge yıkıma uğramış. Şuanda şartlar arama tarama için uygun. Ekiplerimiz şuanda dalış yapıyorlar. Onun haricinde de çok geniş alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz" ifadelerine ye verdi.

"Arkadaşlarımız geminin yaşam alanlarına girmeyi başardı"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise şunları söyledi: "Şu anda yalnız dipte görüş mesafesi 30 santimetreye kadar düşüyor. Arkadaşlarımız sürekli geminin yaşam alanlarına girmeyi başardılar. Öncelikle gemicilerimizin, aileleriyle bir araya geldik. Onları bilgilendirdik. Basını ve kamuoyunu bilgilendirmeden mutlaka aileleri bilgi düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Dolayısıyla şu anda çalışmalar o bölgede devam ediyor. Bu konuda olayın kazanın oluş biçimi, öncesi kaza sonrası adli soruşturma Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığımız ve onun yönetimindeki savcılarımız tarafından yürütülüyor. İlk andan itibaren bütün bilgileri topluyorlar. O süreç devam ediyor. Biz de o sürece bütün imkanlarımızla katkıda bulunuyoruz. Bunu da bildirmek isterim."

Zonguldak ve ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili de bilgi veren Hacıbektaşoğlu, "18 Kasım Cumartesi günü akşamdan itibaren yağış ve fırtına etkisini göstermeye başlamıştı. Elektrik kesintileri arızalar normalin dışında artarak başlamıştır. En yoğun olduğu zaman pazar günü arızalar ve elektrik kesintilerinin 51 bin 259 vatandaşımız etkilenmişti. Bin 355 trafomuz devre dışı kalmıştı. 226 köyümüzde elektrik kesintileri olmuştu. Bugün itibariyle elektrik şu anda elektriksiz sabah itibariyle elektriksiz vatandaşımız bin 605 kişiye düşmüştür. Bunun bin 592 kişi Karadeniz Ereğli, 13 Zonguldak merkezde. Hasarlı trafo sayısı sabah itibariyle 66 kadar düşmüştür. Şu anda bu sayı azalmıştır. Bunu güncelleyerek tekrar akşam saatlerinde bilgilerinize sunarız. Bunun 66'sı Karadeniz Ereğli ve Alaplı bölgesinde" şeklinde konuştu.