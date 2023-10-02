Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 14.48'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 14.48'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 11.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN