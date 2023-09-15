Adıyaman'ın Besni ilçesinde 350 kişilik camii ibadete açıldı

Güzelyurt Köyü'nde hayırseverler ve devlet desteğiyle inşa edilen cami törenle ibadete açıldı. Vali Osman Varol, camilerin İslam medeniyetleri için önemine vurgu yaptı. Törende caminin yapımına katkı sağlayan hayırseverlere plaket takdim edildi.