Haberler ›› Dünya ›› Adıyaman'da yıkılan apartmanın yapı ortağı tutuklandı

Adıyaman'da yıkılan apartmanın yapı ortağı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir apartmanın yapı ortağı tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Zümrüt Apartmanı'nın firari yapı ortağı Bilal Karakuş, Aksaray'da gözaltına alındı ve tutuklandı.