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Adıyaman'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda 94 adet sikke, 20 adet yüzük ve 13 adet tarihi obje ele geçirildi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalarda, Ü.İ. ve H.Y. isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte, 94 adet sikke, 20 adet yüzük ve 13 adet tarihi obje ele geçirildi.

Şahıslar sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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