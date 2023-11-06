Adıyaman'da Kaçak Kazı İhbarı: Çadır Kurulan Alanda Kaçak Kazı Yapılıyordu
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Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde yapılan kaçak kazı ihbarı üzerine müze müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, çadır kurulan alanda yapılan kaçak kazı çalışmalarını tespit etti ve çok sayıda kazma kürek ile tarihi obje buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler çadır kurulan alanda kaçak kazı yapıldığını belirledi.
Müze Müdürlüğü ekipleri Örenli Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Bölgeye giden ekipler, tarlada yaptıkları çalışmalarda naylon ve otlardan çadır kurulduğu ve içinde kazı çalışması yapıldığını belirledi.
Kaçak kazı alanında çok sayıda kazma kürek ve bazı tarihi objeler buldu.
Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.