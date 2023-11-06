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Adıyaman'da Kaçak Kazı İhbarı: Çadır Kurulan Alanda Kaçak Kazı Yapılıyordu

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde yapılan kaçak kazı ihbarı üzerine müze müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, çadır kurulan alanda yapılan kaçak kazı çalışmalarını tespit etti ve çok sayıda kazma kürek ile tarihi obje buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.