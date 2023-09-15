Adapazarı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi mevkisindeki ormanda çıktı. Ormanda çıkan yangını fark edenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler yangına, 30 personel, 6 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)