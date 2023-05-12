Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki deprem meydana geldi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki deprem meydana geldi

Dünya Haberleri

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 11.33 ve 11.36'da 7 ve 7.02 kilometre derinlikte, 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem olduğu açıklandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 11.33 ve 11.36'da 7 kilometre derinlikte, 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem oldu.

AFAD; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 11.33 ve 11.36'da 7 ve 7.02 kilometre derinlikte, 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü 4.6 ve 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: ANKA / Dünya

Saimbeyli Adana Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title