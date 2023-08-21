Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kayadibi Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 5 su tankı ve yaklaşık 70 personel bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.