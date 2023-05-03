Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Adana'nın Aladağ ilçesinde, bugün saat 09: 20'de, 13,13 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, bugün saat 09: 20'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Adana'nın Aladağ ilçesinde, bugün saat 09: 20'de, 13,13 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA / Dünya

Aladağ Adana AFAD Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title