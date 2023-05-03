Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Adana'nın Aladağ ilçesinde, bugün saat 09: 20'de, 13,13 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.