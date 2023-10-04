Adana Kozan'da Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarında 15 arazöz ve 70 personel görev alıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Toplam 15 arazöz ve 70 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında, sarp arazi nedeniyle yaklaşık 500 metre uzunluğunda hortum da kullanıldığı belirtildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Dünya