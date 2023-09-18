Adana'da Roma dönemine ait 46 sikke ele geçirildi

Adana'da yapılan huzur ve güven uygulamaları sırasında bir şahsın evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Ayrıca, aramada sentetik bonzai, ruhsatsız av tüfeği ve tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen şekilli objeler de bulundu.