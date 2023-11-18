Adana'da Filistin'e Destek İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Adana'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen bisiklet turunda, Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze için pedal çevrildi.

Adana'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek için bisiklet turu yapıldı.

"Gazze için pedal çeviriyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Ulu Cami önünde başladı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, turun son bulduğu Adnan Menderes Bulvarı'na kadar pedal çevirdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Adana Şube Mahmut Eraslan, etkinlikteki konuşmasında, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'i gündemde tutmak istediklerini söyledi.