Adana'da 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangının 5 ayrı noktadan çıktığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 20 arasöz, 2 su tankı ve onlarca Orman Bölge Müdürlüğü işçisi yönlendirildi. Yangın yerinin sarp ve kayalık arazi olduğu için 2 greyder de yol açma çalışması yaptı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alınırken bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yangının 5 ayrı noktadan çıktığı öğrenildi. - ADANA