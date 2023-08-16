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Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi. Aladağ'da meydana gelen deprem diğer bazı ilçelerde de hissedildi.

Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ADANA - Merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi. Aladağ'da meydana gelen deprem diğer bazı ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Dünya

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