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Adana'da 3 Dakika Arayla İki Deprem

Adana'da 3 Dakika Arayla İki Deprem

Dünya Haberleri

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler hakkında AFAD'dan açıklama geldi.

3 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Saimbeyli (adana) - Dünya

Saimbeyli Adana AFAD Dünya Haberler

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