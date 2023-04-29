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Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 22.48'te meydana geldi. 6.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Saimbeyli (adana) - Dünya

Saimbeyli Deprem Dünya Haberler

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