Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ile bir araya geldi.

Bakan Tunç görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kazakistan temaslarımız kapsamında Astana Büyükelçiliğimizde Türk iş insanlarımızla bir araya geldik. Gönülleri her zaman ülkemiz için atan iş insanlarımızın Kazakistan'daki çalışmaları hakkında bilgi aldık. Türkiye'mizi gururla temsil eden, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerimize katkı sunan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.