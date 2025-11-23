Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da Uluslararası Adalet Konferansı'na Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da Uluslararası Adalet Konferansı'na Katıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Riyad'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Adalet Konferansı'na katılarak Türkiye'nin adalet hizmetlerindeki reformları ve dijital uygulamalarını tanıttı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Adalet Konferansı'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen '2'nci Uluslararası Adalet Konferansı'na katıldık. 'Yasama Sistemlerinin Gelişimi ve Yargının Niteliğine Etkileri' oturumunda, ülkemizde adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve yargılamaların verimliliğini artırmak için hayata geçirdiğimiz reformları, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak dünyaya örnek olan dijital uygulamalarımızı anlattık. Adaletin güçlendirilmesi ve hukuk sistemlerinin geliştirilmesi alanında uluslararası iş birliğine önemli katkı sağlayacak konferansın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
