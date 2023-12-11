Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki kaza haberlerini yalanladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul'da karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruya verdiği yanıtın bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını söyledi. Tunç, “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul'da karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruya verdiği yanıtın bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını söyledi. Tunç, “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur” dedi.

Bakan Tunç, "Vefat eden motokurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Tunç, Fox TV muhabirinin Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sorduğu soruyu, “Gündem Filistin arkadaşım" diyerek yanıtlamamıştı.

Muhabirin, “Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu…” şeklinde başlayan sorusunu kesen Tunç, “Gündem Filistin… Bakın gündem Filistin… Tamam mı?” demiş, muhabirini sorusunu sürdürmesi üzerine, "Gündem Filistin arkadaşım… Arkadaşım Filistin bak…” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tunç, bu anların sosyal medyada da tartışılması sonrası açıklama yaptı:

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul’daki Aksaray Kennedy Caddesi’nde trafikte seyir halindeyken bir motokuryenin ölümüne yol açmakla suçlanıyor.

Mahmud’un kullandığı araç 30 Kasım'da, motokuryelik yapan Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete arkadan çarpmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göçer 6 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan hemen sonra düzenlenen kaza tespit tutanağında motosiklet sürücüsünün şerit değiştirme kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu olarak yer aldığını, araç sürücüsüne bir kusur atfedilmediğini, gözaltına alınan Mahmud’un bu yüzden “taksirle yaralama” ile suçlandığını ve serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Başsavcılık ayrıca Göçer’in hayatını kaybetmesinin ardından dosyanın 7 Aralık’ta trafik bilirkişisine gönderildiğini ve bilirkişinin aynı gün Göçer’in kusuru olmadığı yönünde görüş bildirdiğini, şüpheli hakkında 8 Aralık’ta yakalama kararı çıkarıldığını ancak şüphelinin 2 Aralık’ta Türkiye'den ayrıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Adalet Bakanı Tunç, kaza sonrası olay yeri incelemesini ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını söylemişti.