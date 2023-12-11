Üye Girişi
Haberler
BBC

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki kaza haberlerini yalanladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul'da karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruya verdiği yanıtın bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını söyledi. Tunç, “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul'da karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruya verdiği yanıtın bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını söyledi. Tunç, “Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur” dedi.

Bakan Tunç, "Vefat eden motokurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Tunç, Fox TV muhabirinin Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sorduğu soruyu, “Gündem Filistin arkadaşım" diyerek yanıtlamamıştı.

Muhabirin, “Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu…” şeklinde başlayan sorusunu kesen Tunç, “Gündem Filistin… Bakın gündem Filistin… Tamam mı?” demiş, muhabirini sorusunu sürdürmesi üzerine, "Gündem Filistin arkadaşım… Arkadaşım Filistin bak…” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tunç, bu anların sosyal medyada da tartışılması sonrası açıklama yaptı:

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul’daki Aksaray Kennedy Caddesi’nde trafikte seyir halindeyken bir motokuryenin ölümüne yol açmakla suçlanıyor.

Mahmud’un kullandığı araç 30 Kasım'da, motokuryelik yapan Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete arkadan çarpmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göçer 6 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan hemen sonra düzenlenen kaza tespit tutanağında motosiklet sürücüsünün şerit değiştirme kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu olarak yer aldığını, araç sürücüsüne bir kusur atfedilmediğini, gözaltına alınan Mahmud’un bu yüzden “taksirle yaralama” ile suçlandığını ve serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Başsavcılık ayrıca Göçer’in hayatını kaybetmesinin ardından dosyanın 7 Aralık’ta trafik bilirkişisine gönderildiğini ve bilirkişinin aynı gün Göçer’in kusuru olmadığı yönünde görüş bildirdiğini, şüpheli hakkında 8 Aralık’ta yakalama kararı çıkarıldığını ancak şüphelinin 2 Aralık’ta Türkiye'den ayrıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Adalet Bakanı Tunç, kaza sonrası olay yeri incelemesini ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını söylemişti.

BBC

Yılmaz Tunç İstanbul Somali Ulaşım Kaza Medya Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title