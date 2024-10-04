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Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı ile Görüştü

Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı ile Görüştü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ile bir araya gelerek iki ülkenin hukuk sistemleri ve adli iş birliği konularını değerlendirdi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ile bir araya geldi.

Bakan Tunç görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Inam Karimov ile bir araya geldik. Ülkelerimiz hukuk sistemlerindeki temel kanun ve mevzuatlar başta olmak üzere yargıda ihtisaslaşma konularında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile adli iş birliğimizi daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Yılmaz Tunç Azerbaycan Politika Dünya Hukuk

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