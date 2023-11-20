Abyei'deki çatışmalarda en az 32 kişi hayatını kaybetti

Sudan ile Güney Sudan arasındaki sınırda bulunan Abyei bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda, Birleşmiş Milletler barış gücü askerinin de bulunduğu en az 32 kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların durduğu ve durumun sakinleştiği belirtildi.

PORT Sudan ile Güney Sudan'ın hak iddia ettiği sınırdaki Abyei bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerinin de bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudan Eye Radio haber sitesinin Abyei Bölgesi Enformasyon Bakanı Bolis Kuoch'tan edindiği bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişilerin Abyei'nin güneyindeki iki köye saldırması sonucu barış gücünde görev yapan Ganalı bir askerin de aralarında bulunduğu 32 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Bakan Kuoch, çatışmaların durduğunu ve durumun sakinleştiğini ifade etti.

Çatışmanın bastırılmasına yardımcı olmak için BM Abyei İçin Geçici Güvenlik Gücünün (UNISFA) bir parçası olarak Aleel ve Rum Ameer ilçelerine askeri güç gönderildi.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla, petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakerelerle belirlenmesi ve referandum kararı alınsa da şu ana kadar uygulanamadı.

???????Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazanmıştı.

Güney Sudan'ın mart ayında tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik artmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, geçen hafta oybirliğiyle UNISFA'nın görev süresinin 15 Kasım 2024'e kadar uzatılmasına karar vermişti.

BM Genel Sekreteri Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Serwaa Tetteh, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında "eşi görülmemiş" 7 aylık savaşın Güney Sudan ve Abyei bölgesine yaklaştığı konusunda uyarmıştı.

Sudan'daki iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.