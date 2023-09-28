ABU Birleşik Arap Emirlikleri ve Komor Adaları Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Komor Adaları, eğitim, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek üzere 4 mutabakat zaptı imzaladı. Liderler, Afrika'da istikrar ve güvenliği artırmanın önemine vurgu yaparak, kıtada yaşanan krizlere barışçıl çözümler bulunması gerektiğini belirtti.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Komor Adaları, başta eğitim ve sağlık olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek üzere 4 mutabakat zaptı imzaladı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi'daki Eş-Şati Sarayı'nda Komor Adaları Devlet Başkanı Gazali Osmani ile bir araya geldi.

Al Nayhan ve Osmani, iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği alanlarını, bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirmenin yanı sıra Afrika kıtasında yaşanan gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Afrika'da istikrar ve güvenliği artırmanın önemine değinen liderler, kıtada kalkınma ve refahın sağlanmasına engel olan krizlere barışçıl çözümler bulunmasına vurgu yaptı.

İki ülkeden çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin katıldığı görüşmede, BAE ile Komor Adaları arasında, eğitim, halk sağlığı, diplomasi eğitimi ve turizm alanlarının geliştirilmesi ile iyileştirilmesini amaçlayan 4 mutabakat zaptı imzalandı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, "BAE'nin kardeş ve dost ülkelerde, halkların ilerleme ve refaha yönelik beklentilerinin gerçekleşmesi için sürdürülebilir kalkınmaya yönelik desteğini" yineledi.

Osmani de BAE'nin Komor Adaları'nda ekonomi, sosyal, eğitim ve altyapı gibi alanlardaki kalkınma projelerine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.